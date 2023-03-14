Важное 14 марта 2023, 11:41 Эпидбезопасность Путина будут поддерживать на высоком уровне и дальше — Кремль Пресс-секретарь Песков: эпидбезопасность президента Путина остается на высоком уровне РИА «Новости»

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Эпидемическая безопасность российского президента Владимира Путина обеспечивается на высоком уровне, так будет и дальше. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

По его словам, отвечающие за безопасность президента при принятии решения исходят из реальной ситуации. Так он ответил на вопрос о том, могут ли смягчить меры безопасности для Путина при окончании пандемии.

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«Прекращение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний», — сказал Песков.

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Также представитель Кремля заявил, что прямая линия с главой государства в этому году планируется. Однако говорить о конкретных сроках пока рано. Он отметил, что этот формат является востребованным. В последний раз прямая линия с российским лидером состоялась 30 июня 2021 года.