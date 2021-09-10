Энергоэффективность жилья в России проверят в 2022 году

В Счетной палате (СП) России хотят изучить вопрос возможности повышения энергоэффективности домов. Пока она находится на недостаточном уровне. Ее улучшение, помимо прочего, сократит коммунальные расходы граждан.

Об этом газете «Известия» сообщила аудитор СП Наталья Трунова. Она пояснила, что сейчас износ коммунальной инфраструктуры в России составляет около 60%. Причем при ее модернизации нужно использовать новые технологии. Проверять соответствие жилья после капитального ремонта параметрами энергоэффективности в СП начнут в следующем году.

«Это, конечно, очень большая проблема, потому что, с одной стороны, на капремонт идут деньги граждан, в некоторых случаях и государственные средства, но повышения качества жилья, которое, в том числе, помогло бы гражданам экономить на потреблении ресурсов, не получаем», — отметила она.

Трунова разъяснила, что энергоэффективность здания напрямую связана с объемами тепла, которое необходимо для его отопления. Ее повышение снизит негативное влияние на климат без ущерба для пользователей здания и сократит их коммунальные расходы.

В конце августа Госжилинспекция Подмосковья помогла жителям региона вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. Всего 54 804 620 рублей.