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    10 сентября 2021, 03:19

    Энергоэффективность жилья в России проверят в 2022 году

    Анастасия Кукова

    В Счетной палате (СП) России хотят изучить вопрос возможности повышения энергоэффективности домов. Пока она находится на недостаточном уровне. Ее улучшение, помимо прочего, сократит коммунальные расходы граждан.

    Энергоэффективность жилья в России проверят в 2022 году

    Об этом газете «Известия» сообщила аудитор СП Наталья Трунова. Она пояснила, что сейчас износ коммунальной инфраструктуры в России составляет около 60%. Причем при ее модернизации нужно использовать новые технологии. Проверять соответствие жилья после капитального ремонта параметрами энергоэффективности в СП начнут в следующем году.

    «Это, конечно, очень большая проблема, потому что, с одной стороны, на капремонт идут деньги граждан, в некоторых случаях и государственные средства, но повышения качества жилья, которое, в том числе, помогло бы гражданам экономить на потреблении ресурсов, не получаем», — отметила она.

    Трунова разъяснила, что энергоэффективность здания напрямую связана с объемами тепла, которое необходимо для его отопления. Ее повышение снизит негативное влияние на климат без ущерба для пользователей здания и сократит их коммунальные расходы.

    В конце августа Госжилинспекция Подмосковья помогла жителям региона вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. Всего 54 804 620 рублей.