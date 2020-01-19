Энергичный и общительный. Главный налоговик Норвегии рассказал о дружбе с Мишустиным

Глава норвежской налоговой заявил, что удивился, когда услышал, что Мишустин стал премьер-министром. В последний раз перед назначением они говорили во вторник, 14 января, и будущий премьер России опоздал к телефонному разговору на 15 минут, объяснив это тем, что был на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает сайт «ИноСМИ» со ссылкой на NRK.

«О политике мы говорили мало, и у меня сложилось впечатление, что Михаил к политическому руководству страны лоялен и настроен положительно. Вообще он человек очень энергичный, хорошо говорит по-английски и благодаря этому внес большой вклад в международные отношения. Кроме того, возглавив в 2010 году российскую налоговую систему, он стал движущей силой масштабной цифровизации», — отметил Ханс Кристиан Холте.

Своего бывшего коллегу Холте охарактеризовал как общительного, вежливого и жизнерадостного человека. В то же время глава норвежской налоговой предположил, что теперь времени для общения у них будет меньше. Среди увлечений Мишустина он назвал спорт, особенно хоккей на льду.

Ханс Кристиан Холте рассказал, что в 2017 году был в гостях у Мишустина в течение двух дней. Тогда он участвовал в вертолетной экскурсии в центр налогового контроля недалеко от Москвы.

Михаил Мишустин стал премьер-министром после отставки Дмитрия Медведева. 16 января за его кандидатуру проголосовали депутаты Госдумы, потом указ о назначении его главой правительства подписал президент Владимир Путин.