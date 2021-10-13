Уволился министр промышленности и энергетики Оренбургской области
Министр промышленности Оренбургской области Бородин ушел в отставку, чтобы стать топ-менеджером
Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин подал в отставку. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Бородину предложили позицию топ-менеджера на одном из предприятий региона. В ведомстве Бородин проработал полтора года.
Временно заменять министра станет Дмитрий Кулаков, который сейчас является исполняющим обязанности заместителя министра.