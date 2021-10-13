Уволился министр промышленности и энергетики Оренбургской области

Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин подал в отставку. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Бородину предложили позицию топ-менеджера на одном из предприятий региона. В ведомстве Бородин проработал полтора года. Временно заменять министра станет Дмитрий Кулаков, который сейчас является исполняющим обязанности заместителя министра.