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    13 октября 2021, 22:52

    Уволился министр промышленности и энергетики Оренбургской области

    Министр промышленности Оренбургской области Бородин ушел в отставку, чтобы стать топ-менеджером

    Полина Гребенщикова

    Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин подал в отставку. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Бородину предложили позицию топ-менеджера на одном из предприятий региона. В ведомстве Бородин проработал полтора года.

    Временно заменять министра станет Дмитрий Кулаков, который сейчас является исполняющим обязанности заместителя министра.