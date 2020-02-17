Эмоциональные высказывания Лукашенко не помешают переговорам России и Минска

Он заявил, что воздержится от комментариев по словам Александра Лукашенко о том, что Белоруссия начнет забирать транзитную нефть из трубопровода «Дружба», если Россия не поставит необходимого объема сырья в феврале.

«Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно эмоции берут верх», — отметил представитель Кремля. При этом он напомнил, что в ходе переговоров в Сочи президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко достигли определенных договоренностей. Именно с этой позиции диалог продолжится в ближайшее время.

Ранее Лукашенко заявил, что если Россия не поставит нефть в нужных объемах в течении февраля, то Минск начнет отбирать транзитную нефть из трубопровода «Дружба». Белорусский лидер отметил, что об этом он говорил на прошедших в Сочи переговорах с Владимиром Путиным.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск договорился с Москвой о покупках нефти по мировым ценам. Он подчеркнул, что президент страны Александр Лукашенко хотел добиться именно таких условий.

Переговоры президентов России и Белоруссии по поставкам энергоносителей прошли в Сочи в первую неделю февраля. Стороны договорились о сохранении прошлогодних условий по поставкам газа на 2020 год.