Эммануэль Макрон заявил о намерении выстраивать диалог с Россией

Макрон пояснил, что это необходимо для создания архитектуры безопасности в Европе. По его словам, это планы не на один день, однако диалог с «российским соседом» вести нужно, сообщило ИА НСН.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский заметил, что российская внешняя политика в последние годы лишилась точек опоры. Как он считает, нелегко поддерживать влияние в Европе, когда РФ ведет дела с «абсолютно нереспектабельным Лукашенко». Специалист заключил, что такие места уязвимости видны всем.