Эммануэль Макрон приедет в Москву на День Победы

Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая Сильви Берманн.

Посол подтвердила, что французский лидер «дал положительный ответ» на приглашение России. Дипломат также подчеркнула, что культурные вопросы играют важную роль в налаживании отношений между двумя странами. Берманн считает, что обеспечила поддержание «как минимум дружеских» отношений, которые основываются на взаимном уважении.

Кроме президента Франции, на празднование Дня Победы пригласили турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана — его решение пока не озвучено. Приглашен и президент США Дональд Трамп, который заявил, что хотел бы посетить Россию 9 мая 2020 года. Однако он уточнил, что из-за предвыборной кампании его визит в Москву может не осуществиться.