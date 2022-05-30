«Ельцин-центр» уточник, когда Юмашев покинул пост советника Путина

Валентин Юмашев покинул пост советника президента РФ на общественных началах еще в апреле текущего года. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень. По ее словам, инициатива об уходе исходила от самого Юмашева.

«Юмашев с апреля не является советником президента… Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию», — сказала Телень.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что советник и зять первого президента России Бориса Ельцина, член правления «Ельцин-центра» Валентин Юмашев покинул пост советника действующего главы государства Владимира Путина.

Валентин Юмашев в 1997–1998 годах занимал должность главы администрации президента РФ Бориса Ельцина, затем стал советником главы государства на общественных началах.

В 2000 году стал соучредителем фонда первого президента России. В 2018 году был опубликован указ президента Путина о назначении Юмашева на должность советника главы государства на общественных началах. В этой связи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Юмашев уже 18 лет является советником Путина».