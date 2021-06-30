«Ельцин не передавал мне власть». Путин напомнил, как стал президентом, и рассказал о преемнике

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили, сможет ли он так же передать власть, как это сделал Борис Ельцин. Глава государства ответил, что Ельцин не передавал ему власть.

«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в 1999 году, когда Ельцин решил сложить президентские полномочия, он занимал пост премьер-министра. И поэтому после отставки Ельцина его назначили исполняющим обязанности президента.

«В соответствии с нашим основным законом в случае сложения президентом своих полномочий врио президента становится председатель правительства. Я был председателем правительства», — обратил внимание Путин.

Глава государства напомнил, что до того, как в августе 1999-го его назначили премьером, он возглавлял Федеральную службу безопасности. И тогда по поручению Ельцина ему нужно было подобрать преемника на пост главы ФСБ. Путина очень удивило, что все, кому он предлагал эту работу, отказывались. Никто не хотел брать на себя ответственность. И даже когда Ельцин предложил ему баллотироваться, Путин поначалу сказал, что не готов.

«Когда Борис Николаевич мне предложил баллотироваться, я сказал, что к этому не готов. Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение о том, кто возглавит государство, в конечном счете на гражданах России. Они осуществляют это путем тайного голосования», — объяснил он.

Путин при этом выразил надежду, что придет время — появится такой человек, который будет достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия.