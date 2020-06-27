Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова проголосовала в Истре. По ее признанию, она немного волновалась, когда пришла на избирательный участок.

«Вообще-то, живому человеку свойственно волноваться. Тем более я отвечаю за такую огромную избирательную систему страны, конечно, я заинтересована в том, чтобы все было организовано так, как следует», — сказала она.

По ее словам, важно, чтобы все ее коллеги и наблюдатели были защищены и не подверглись коронавирусу.

Источник фото: телеканал «360»

Люди идут на голосование так, как идут, отметила Памфилова. По ее мнению, это должен быть естественный процесс. Граждане должны идти в соответствии со своей волей, это должно быть «совершенно свободное волеизъявление».

Элла Памфилова объяснила, почему важно прийти на голосование по Конституции.

«Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию», — сказала председатель ЦИК.

Источник фото: телеканал «360»

В первый день голосования явка была достойной, считает Памфилова. Она надеется, что в России много активных, думающих, переживающих о судьбе своей семьи и страны людей.

Председатель ЦИК прокомментировала новый для России опыт — голосуют и во дворах, и онлайн.

«У нас много наблюдателей, наблюдателей больше, чем когда бы то ни было, больше, чем на президентской кампании именно потому, что мы предложили много форм голосования, рассредоточенных во времени, много видов голосования», — рассказала Памфилова.

Памфилова пришла на участок в третий день голосования.

Общероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно.