Елизавета II из-за пандемии отметит Рождество на новом месте впервые за 33 года

Королева Великобритании Елизавета II впервые с 1987 года сменит место празднования Рождества из-за коронавируса. Она отметит праздник вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским Филипом в Виндзорском замке.

С конца 80-х Елизавета II встречала Рождество в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Об этом соощает РИА ФАН со ссылкой на Букингемский дворец. Однако пандемия внесла свои коррективы. В этом году королева праздничные дни проведет с мужем в Виндзоре. Супруги в этом замке находятся со 2 ноября из-за ухудшившейся ситуации с COVID-19 в Англии.

«Следуя советам экспертов, королева и герцог Эдинбургский решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре», — говорится в сообщении.

Во время пандемии в окружении монарха находятся несколько десятков человек, которые, как и королевская чета, ограничили общение с внешним миром, даже с родственниками.

Территория Виндзорского замка не первый раз используется для празднования Рождества. До конца 1980-х годов королева отмечала праздник в графстве Беркшир.