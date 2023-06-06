Власть 06 июня 2023, 15:19 Елена Ардабьева стала новым замглавы Минюста России Президент Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву замглавы Минюста России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Министерства юстиции России. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — отметили в документе.

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Указ вступил с силу со дня его публикации, то есть 6 июня.

По данным из открытых источников известно, что Елена Ардабьева уже долгое время работает в министерстве. С 2015 года была заместителем директора департамента экономического законодательства Министерства юстиции России.

Глава государства на прошлой неделе снял с должности заместителя главы Минюста РФ Алису Безродную. Она занимала этот пост с 2019 года, а работала в ведомстве с 2010 года. Причины ее отставки неизвестны.