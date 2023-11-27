Власть 27 ноября 2023, 14:19 «Элементарные вещи». Путин прокомментировал санкции Запада против банковской сферы РФ Президент Путин: Запад не учел, что банки РФ пройдут через сложности Пресс-служба Кремля

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Запад не учел, что банк — это часть экономики, которая отражает ее состояние. Таким образом президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным прокомментировал санкции против банковской сферы.

Недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России преодолеет все сложности, которые создаются извне, подчеркнул глава государства.

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«Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», — заявил Путин.

Костин, в свою очередь, добавил, что банковский сектор готовился к разному развитию ситуации. Экономика оказалась устойчивой, и сейчас в России наблюдается ее рост.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко ранее сообщил, что общие потери Европейского союза от антироссийских санкций составили около полутора триллиона долларов. Он уточнил, что это «самые скромные подсчеты».