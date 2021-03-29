Кандидат экономических наук Денис Мельник обсудил с радио Sputnik предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро расплачиваться нефтью за вакцины от коронавируса.

«Да, это похоже на натуральный обмен. Но это, скорее, элемент очень сложной политической ситуации, которая сложилась в Венесуэле, когда есть как бы два правительства: Мадуро, который контролирует значительную часть страны, и некое „другое правительство“, признанное ЕС и США», — предположил специалист.

Он напомнил, что проблема возникла из-за блокировки значительной части сумм, которыми владеет Каракас. Таким образом, по словам Мельника, идея Мадуро несет политический характер. Она направлена на то, чтобы обратить внимание на ситуацию, возникшую внутри государства.

«Поскольку не такие там суммы и объемы нефти, которые за вакцину можно получить, чтобы стать реально экономическим фактором», — добавил экономист.