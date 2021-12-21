На российских педофилов предложили надеть электронные браслеты после освобождения

Освободившиеся из колоний осужденные за педофилию должны оставаться под жестким административным надзором. Для этого на них можно надевать электронный браслет. С таким заявлением в Госдуме выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. Трансляция заседания прошла на телеканале «Россия 24».

Он пояснил, что находящийся под контролем бывший осужденный за педофилию не пойдет на повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка.

«Одним из предлагаемых вариантов могло бы быть введение механизма, аналогичного сегодня электронным браслетам, когда фиксируется, контролируется каждый шаг, каждое передвижение обладателя этого устройства», — заявил депутат.

Сегодня депутаты Госдумы утвердили в первом чтении поправки к Уголовному кодексу России по ужесточению наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. Новая норма предусматривает пожизненное лишение свободы в отношении злоумышленников, которые пошли на повторное преступление.

Это же наказание распространят на случаи, когда жертвами насильника стали двое или больше детей, а также когда это преступление сопряжено с тяжким или особо тяжким деянием. Данный закон не позволит выходить на свободу педофилам-рецидивистам.