Электронное голосование по поправкам завершилось
Согласно данным штаба наблюдений за голосованием, на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек. 1 051 000 из них — жители Москвы. По предварительных расчетам, явка составила 91,16%, пишет РИА «Новости».
Те, кто не успел проголосовать онлайн, смогут сделать это очно. Для этого необходимо прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и заполнить бюллетень.
В штабе отметили, что информации о сбоях в системе электронного голосования не поступало. Однако некоторые пользователи сталкивались с техническими сложностями.
По словам представителя штаба Александра Асафова, платформу пытались атаковать, но эти попытки отразили. Они никак не сказались на ходе голосования, а после нападения систему перевели в особый режим защиты.
Голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. На 30 июня свой голос отдали уже 49,6 миллиона россиян.