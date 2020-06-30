Электронное голосование по поправкам завершилось

Дистанционное голосование по поправкам к Конституции завершилось. Оно проходило с 25 июня до 20:00 30 июня. Отдать свой голос не выходя из дома могли жители Москвы и Нижнего Новгорода.

Согласно данным штаба наблюдений за голосованием, на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 человек. 1 051 000 из них — жители Москвы. По предварительных расчетам, явка составила 91,16%, пишет РИА «Новости».

Те, кто не успел проголосовать онлайн, смогут сделать это очно. Для этого необходимо прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и заполнить бюллетень.

В штабе отметили, что информации о сбоях в системе электронного голосования не поступало. Однако некоторые пользователи сталкивались с техническими сложностями.

По словам представителя штаба Александра Асафова, платформу пытались атаковать, но эти попытки отразили. Они никак не сказались на ходе голосования, а после нападения систему перевели в особый режим защиты.

Голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля. На 30 июня свой голос отдали уже 49,6 миллиона россиян.