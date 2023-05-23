Важное 23 мая 2023, 12:57 Экстренного заседания Совбеза из-за событий в Белгородской области не будет Представитель Кремля Песков: Путин не будет собирать Совбез из-за Белгородской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не собирается созывать специальное заседания Совета безопасности России из-за ситуации в Белгородской области. На этой неделе пройдет обычное совещание с членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Нет, специального [заседания Совбеза Владимир Путин] не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — сказал он.

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Накануне украинские диверсанты проникли на территорию Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) оказалась на территории Грайворонского округа.

Российские силовики в итоге ликвидировали 39 диверсантов. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.