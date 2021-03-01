Россия вдвое повысила пошлину на экспорт пшеницы

С 1 марта Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы с 25 до 50 евро за тонну. В апреле начнут тестировать гибкую систему пошлин на вывоз зерна за рубеж.

Летом Минсельхоз окончательно перейдет к гибким пошлинам. Их будут рассчитывать, исходя из средних цен контрактов при загрузке судов в Новороссийске.

Пошлину на пшеницу в размере 25 евро ввели с 15 февраля 2021 года, заложив ее повышение вдвое с 1 марта.

С 15 марта вводится пошлина на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень — 10 евро.

Также Минсельхоз установил квоту на экспорт зерна в объеме 17,5 миллиона тонн. Ее распределили между 234 экспортерами. Квота действует с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

При превышении квоты товар будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, минимум 100 евро за тонну.

Со 2 июня экспортная пошлина будет плавающей. Ее будут взимать, если цена на бирже достигнет 200 долларов за тонну. Пошлина в этом случае составит 70% от разницы между 200 долларами и ценой контракта. Пошлина будет действовать бессрочно.