Эксперты подсчитали количество самозанятых россиян

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на полях Московского финансового форума рассказал, что с начала 2019 года в качестве самозанятых россиян зарегистрировались 201 тысяча человек. Большинство из них (87%) ранее никогда не занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью.

«В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 миллиардов рублей дохода, пробито более 20 миллионов чеков», — процитировал ТАСС Мишустина.

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Глава ФНС отметил, что чаще всего граждане регистрируются в качестве перевозчиков пассажиров, консультантов, репетиторов. Популярными сферами деятельности также являются сдача жилья в аренду и оказание услуг в области рекламы.

По словам главы ведомства, наступила эпоха «серьезных преобразований»: в России появляется большое количество платформ, нацеленных на сокращение дистанции между потребителями товаров и услуг и их поставщиками.

«Задача государства — правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, — это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что следствием новых трудовых отношений и появления цифровой экономики стал новый налоговый режим для самозанятых граждан. Он позволяет «встроиться в новую цифровую экосистему» без лишних административных барьеров.

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян действует с 1 января 2019 года в некоторых регионах России: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Через приложение «Мой налог» граждане, которые зарабатывают деньги самостоятельно, без наемных работников, получили право отчислять 4-6% от своего дохода в качестве налогов. Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил: с 2020 года право ввести подобный налоговый режим для самозанятых граждан могут получить все регионы.