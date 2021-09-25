Эксперты оценили значение законопроекта о МРОТ для россиян

Правительство РФ повысило МРОТ до величины прожиточного минимума в 13 600 рублей. Эксперты неоднозначно оценили эту меру. По их мнению, она будет выгодна далеко не всем россиянам. К тому же в 2022 году увеличение МРОТа может вызвать дополнительный рост инфляции.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин объяснил газете «Известия», что рост МРОТа увеличит социальные пособия и зарплаты на должностях, где его платят. Он отметил, что минимальный размер зарплаты вырос на 6,4%, но не догнал инфляцию в 7-7,5%. Те, кто живет на пособия, обеднеют.

«Есть и понятие „ощущаемой“ инфляции. Здесь цифра совершенно другая: даже по расчетам Банка России, это около 15%. А недвижимость с начала пандемии подорожала на 39%», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, приравнивание МРОТа к прожиточному минимуму упросит администрирование и снизит накал социальной напряженности. Но не решит проблему бедности.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов считает, что после вычета НДФЛ зарплата сотрудника размером с МРОТ все равно будет ниже прожиточного минимума.

Но для тех, кто теряет работу и встает на учет в службу занятости, увеличившееся пособие по безработице поможет пережить трудные времена. Возможно, по мнению Тузова, правительство сделало шаг к введению базового гарантированного дохода граждан России. При этом аналитик спрогнозировал, что в 2022 году увеличение МРОТа вызовет дополнительный рост инфляции.

Ранее сообщалось, что индексация МРОТ приведет к повышению заработной платы 4,7 миллиона работающих россиян.