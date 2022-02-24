Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обсудил с Pravda.Ru решение властей Германии остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Откровенно говоря, у России нет никаких других возможностей, кроме как запустить процесс переговоров с Германией по вопросу возобновления сертификации „Северного потока-2“, потому что первая инстанция, которая должна сертифицировать газопровод — это именно немецкий регулятор», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что из-за остановки «Северного потока — 2» пострадают все участники. Европейские страны лишатся дополнительных объемов голубого топлива из РФ, а «Газпром» понесет финансовые потери, поскольку деньги, вложенные в проект, могут оказаться невозвратными.