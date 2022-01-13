Эксперт высказался об исходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал «Известиям», что исход всей серий консультаций России и США по гарантиям безопасности определит позиция Вашингтона.

«Безусловно, российско-американский трек является ключевым, в том числе и потому, что, несмотря на акценты нынешней администрации в Вашингтоне на учет интересов союзников, они, американцы, остаются наиболее значительным актором Евроатлантики», — цитирует специалиста «Политика Сегодня».

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обозначил один из конкретных результатов российско-американских переговоров по гарантиям безопасности. Он заключается в готовности США обсуждать новый режим по ракетам в Европе.