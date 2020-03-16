Эксперт уверен, что голосование по Конституции вернет интерес россиян к политике

Эксперт заявил, что голосование является социальным контрактом с населением России.

«Контракт предполагает две стороны. У нас представлены эти стороны, с одной — это государство, с другой — граждане. Население соглашается не только на социальные аспекты изменений — индексацию пенсий, социальные выплаты, защиту традиционных семейных ценностей. Речь идет и об укреплении вертикали публичной власти, разделении полномочий. Здесь нельзя без прямого волеизъявления граждан», — пояснил Громский.

Специалист уверен, что голосование вернет интерес россиян к политической сфере страны. Если сейчас большинство негативно относятся к данной теме, то после проведения голосования ситуация может измениться в лучшую сторону. Об этом сообщило РИА ФАН.

Громский заявил, что многие граждане, участники пассивного большинства, которое в целом поддерживает действующий политический курс, не проявляют активной позиции. А голосование поможет им «расшевелиться».