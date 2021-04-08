Эксперт усомнился в высылке всех российских дипломатов из США

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин обсудил с «Политикой сегодня» возможную высылку российских дипломатов из США в качестве ответной меры на якобы вмешательство Москвы в американские выборы, а также «хакерскую атаку» на организацию SolarWinds.

«Во всех представительствах наших дипломатов работает человек 700, очень большое количество, на мой взгляд. Не думаю, что всех вышлют из страны, хотя наш посол [Анатолий Антонов] сейчас в Москве на консультациях. В США заниматься ему нечем, он сам об этом говорил», — обратил внимание специалист.

По его словам, ни Антонову, ни большей части российских дипломатов нечего было делать в США, поскольку с ними никто не работал. Он допустил, что ничего страшного не случится в случае сокращения какой-то части диппредставительств России в Штатах.

«Только деньги высвободятся для бюджета», — добавил собеседник издания.