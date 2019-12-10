Эксперт усомнился в словах украинского лидера о газовом компромиссе

«Зеленский говорит, что разблокировал газовые переговоры и якобы исключил вопрос контракта на один год, и теперь речь о 10-летнем контракте. Но это только заявление Зеленского, которым он может развлекать украинскую публику», — заявил Митрахович.

Также эксперт отметил, что к середине дня не видно никаких подтверждений того, что с Украиной достигнуты договоренности по транзиту или какие-то компромиссы.

«Зеленский говорит, что разблокировал газовые переговоры и якобы исключил вопрос контракта на один год, и теперь речь о 10-летнем контракте. Но это только заявление Зеленского, которым он может развлекать украинскую публику. Но на данный момент никаких подтверждений с российской стороны этому нет», — сказал эксперт.

Он предположил, что Россия будет погашать стокгольмский долг газом. Правда, не исключил и другие схемы решения этого вопроса. Митрахович напомнил, что еще остается целый ряд связанных между собой вопросов.

«На повестке дня по-прежнему остаются вопросы, связанные между собой. Это срок действия нового контракта, объемы поставок, ставка транзита и вопрос погашения долга Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Я не исключаю, что Владимир Путин вообще ничего не согласовал с Зеленским», — предположил эксперт.

Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции после саммита в Париже, заявил, что ему удалось «разблокировать» газовый вопрос. Он предположил, что есть вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину «по лучшим условиям».

Также украинский лидер рассказал, что речь идет не о «контракте на один год», а о более амбициозных и выгодных для Украины условиях.

Также Зеленский заявил, что стороны «в принципе сняли вопрос относительно 3 млрд», которые Киев «выиграл». Зеленский рассказал, что украинская сторона готова пойти на компромисс и «взять газом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, заявил, что пока Москва и Киев не смогли найти решение проблемы продления договора о транзите газа. Нельзя назвать урегулированным и вопрос о претензиях в Стокгольмском арбитраже.