Эксперт усомнился в эффективности очередных рестрикций Вашингтона

Специалист заметил, что антироссийские санкции «работают» на протяжении семи лет и за это время российская экономика «не пошатнулась». При этом некоторые секторы ускорили темпы развития. По мнению Беляева, сам Вашингтон понесет убытки от подобных ограничений.

«Если санкции не воздействуют на компании напрямую, как в этом случае со списком Минторга США, они обходятся довольно легко. <…> Потому что на первом месте всегда стоит коммерческая выгода. Если она есть, то всегда найдется канал, по которому почти любые экономические ограничения можно обойти. <…> Самое главное — коммерческий интерес. Лазейки найдут всегда, многие из них уже стали практически хрестоматийными», — заметил собеседник издания.