Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев обсудил с порталом Pravda.Ru сообщение американских СМИ о том, что между лагерями президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис зреет конфликт.

Васильев заметил, что в этой новости нет ничего нового, поскольку деятельностью администрации Байдена недовольны его однопартийцы-демократы. По его словам, в Штатах многие уверены в том, что глава государства может уйти в отставку досрочно, и его заменит Харрис. При этом у ухода Байдена есть побочный эффект.

«Уход Байдена — это в любом случае реабилитация Трампа», — заметил собеседник издания.