Эксперт: США могут присоединиться к сделке ОПЕК+

Фролов напомнил, что камнем преткновения для Москвы и Эр-Рияда для заключения соглашения является объем сокращения нефтедобычи и сроки.

«Второй момент — это участие США в переговорах, а также стран, которые не присоединялись к соглашению ОПЕК+», — указал собеседник информагентства.

По его мнению, участие американских партнеров критично для продления договора, так как они главные выгодоприобретатели от сделки, действовавшей с конца 2016 по апрель нынешнего года.

«Предположу, что Вашингтон присоединится к сделке, но не исключу новых экстраординарных поворотов», — заключил Фролов.