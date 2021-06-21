Эксперт счел сомнительными разговоры США о международной изоляции Китая

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов обсудил с радио Sputnik обещание США отправить Китай в «изоляцию», если он не поможет изучить происхождение коронавируса.

Родионов напомнил, что в свое время бывший президент Дональд Трамп пытался создать антикитайскую коалицию и затащить в нее европейских союзников. У него ничего не получилось, поскольку он это делал «слишком нахраписто». В ход шли угрозы, шантаж и пошлины.

«Байден, как я понимаю, ставит ту же задачу: создать своего рода антикитайскую коалицию. Но, видимо, будет действовать более аккуратно, пытаться уговаривать, предлагать выгоды для своих европейских партнеров», — предположил специалист.

По его мнению, для Штатов было бы выгодно втянуть в антикитайскую коалицию Россию и Индию. В первом случае у Вашингтона ничего не получится, поскольку ему нечего предложить Москве.

«А если бы и предложили, то веры им нет, потому что они постоянно обманывают. Что касается Индии, то тоже определенные сомнения. У Индии и Китая отношения непростые, но не до такой степени, чтобы Индия повелась на этот „развод“ со стороны США», — добавил эксперт.