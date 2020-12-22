Эксперт счел не лучшей идеей заочный арест Украиной кораблей в Крыму

Специалист заметил, что некорректно говорить о нарушении национальных интересов Украины, поскольку море, омывающее крымские берега, формально не относится к территориальным водам Незалежной.

«Любые споры и разногласия разрешаются в специальном, созданном ООН органе — Международном трибунале по морскому праву. В данном случае основания, на мой взгляд, малоубедительны, и вряд ли такая повестка устоит в трибунале», — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что уже вошли в моду постоянные заочные аресты Украиной россиян. Однако киевским властям не стоит торопиться и арестовывать граждан других стран, с которыми еще не разорваны дипломатические отношения. Поэтому, по мнению специалиста, египтянам, сирийцам и ливанцам, которые побывали в портах полуострова, вряд ли грозят какие-то последствия.

«Это может привести к какому-то дипломатическому скандалу, вряд ли кто-то решится так действовать, на мой взгляд», — усомнился Лабин.