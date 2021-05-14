Эксперт: России нужно выходить из Совета Европы

Завкафедрой мировой политики МГУ Андрей Сидоров выразил уверенность, что РФ необходимо выйти из Совета Европы сразу после введения очередного пакета антироссийских санкций со стороны стран ЕС. Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению специалиста, Москве нужно избавиться от лишних международных обязательств, поскольку они не приносят пользы и негативно влияют на внутреннюю политику страны.

«Нам нужно выходить из Совета Европы — это совершенно точно, только нужно подбирать время, когда выходить. Один раз мы уже пропустили, когда они начали вводить. Теперь нужно подождать пока они введут очередную порцию санкций», — объяснил Сидоров.