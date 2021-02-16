Эксперт: разрыв дипломатических отношений означает начало войны

Политолог Ростислав Ищенко обсудил с ИА Nation News материал хорватских журналистов о том, что разрыв дипломатических отношений между ЕС и Россией может привести к новой холодной войне.

Специалист напомнил, что глава внешнеполитического ведомства России не говорил о разрыве отношений с ЕС.

«Он сказал, что РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но не собирается его инициировать. То есть, если ЕС хочет и дальше уничтожать отношения с РФ — ради бога, плакать никто не будет», — уточнил собеседник информагентства.

Он подчеркнул, что Россия никогда не выступает с инициативой для какого-то противостояния с Евросоюзом, а авторы материала отмечают, что Москва может инициировать этот разрыв.

«Разрывать отношения с Евросоюзом не означает, что РФ или ЕС будут отзывать своих послов. Разрыв дипломатических отношений означает начало войны. Это последний шаг перед началом горячей войны», — добавил эксперт.