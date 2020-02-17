Эксперт разъяснил, почему «Нафтогаз» назвал новую сумму исков к РФ

По мнению Митраховича, даже если «Нафтогаз» выиграет суд в Гааге, это будет не очень большой успех.

«Вообще, откуда взялась тема, что они будут активно судиться, будет увеличиваться сумма ущерба?» — задался вопросом специалист.

По его словам, это происходит потому, что у главы украинской корпорации Андрея Коболева в марте заканчивается контракт и ему надо остаться в игре. Ему нужно показать, что он умеет судиться с «Газпромом» и получить поддержку от американских партнеров.

«Думаю, для этого он анонсирует все эти бесконечные суды, показывает, какой он «классный» сутяжник»», — подытожил эксперт.