    28 января 2020, 12:34

    Эксперт рассказал, в какие регионы могут перевести федеральные министерства

    Анастасия Кременчугская

    Дарья Кислицына, руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и член рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, рассказала ИА Ura.ru, что федеральные министерства могут перевести в регионы в зависимости от их специализации.

    Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ объяснила, что логично увязывать перевод министерств с экономической специализацией регионов.

    «На мой взгляд, было бы логично увязывать это с экономической специализацией регионов. Есть регионы ярко выраженного аграрного сектора, есть промышленного, есть добывающего сектора», — пояснила она.

    Кислицына добавила, что поддерживает инициативу о переводе министерств из Москвы.

    «Инициатива очень своевременная, здравая и соотносится с трендом на усиление роли регионов и губернаторов, вовлечение регионов в принятие политических решений федеральной значимости», — заявила она.