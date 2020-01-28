Эксперт рассказал, в какие регионы могут перевести федеральные министерства

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ объяснила, что логично увязывать перевод министерств с экономической специализацией регионов.

«На мой взгляд, было бы логично увязывать это с экономической специализацией регионов. Есть регионы ярко выраженного аграрного сектора, есть промышленного, есть добывающего сектора», — пояснила она.

Кислицына добавила, что поддерживает инициативу о переводе министерств из Москвы.

«Инициатива очень своевременная, здравая и соотносится с трендом на усиление роли регионов и губернаторов, вовлечение регионов в принятие политических решений федеральной значимости», — заявила она.