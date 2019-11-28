  • Эксперт рассказал, почему СССР не обогнал Америку

    28 ноября 2019, 14:37

    Александр Кушак

    «Если бы Союз устоял, пережив бы горбачевскую власть, в таком случае мы были бы мощнее, чем США» — ИА НСН опубликовало интервью с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации.

    Так эксперт прокомментировал материал китайского издания Fenghuang wang, в котором говорится, что, если бы СССР не распался, он мог стать мировой державой, не уступающей США.

    Авторы материала подчеркнули, что, даже несмотря на отсутствие прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада обладал второй по величине экономикой мире.

    Китайские журналисты считают, что СССР мог бы оказывать серьезное давление на Вашингтон, благодаря своей военной мощи.

    Так же в статье озвучено мнение, что современная Россия, даже уступая СССР, по-прежнему остается второй военной державой в мире.