Эксперт рассказал, почему СССР не обогнал Америку
«Если бы Союз устоял, пережив бы горбачевскую власть, в таком случае мы были бы мощнее, чем США» — ИА НСН опубликовало интервью с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации.
Так эксперт прокомментировал материал китайского издания Fenghuang wang, в котором говорится, что, если бы СССР не распался, он мог стать мировой державой, не уступающей США.
Авторы материала подчеркнули, что, даже несмотря на отсутствие прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада обладал второй по величине экономикой мире.
Китайские журналисты считают, что СССР мог бы оказывать серьезное давление на Вашингтон, благодаря своей военной мощи.
Так же в статье озвучено мнение, что современная Россия, даже уступая СССР, по-прежнему остается второй военной державой в мире.