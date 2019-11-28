Эксперт рассказал, почему СССР не обогнал Америку

Так эксперт прокомментировал материал китайского издания Fenghuang wang, в котором говорится, что, если бы СССР не распался, он мог стать мировой державой, не уступающей США.

Авторы материала подчеркнули, что, даже несмотря на отсутствие прогресса в развитии науки и техники, Советский Союз на момент распада обладал второй по величине экономикой мире.

Китайские журналисты считают, что СССР мог бы оказывать серьезное давление на Вашингтон, благодаря своей военной мощи.

Так же в статье озвучено мнение, что современная Россия, даже уступая СССР, по-прежнему остается второй военной державой в мире.