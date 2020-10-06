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    06 октября 2020, 16:21

    Эксперт рассказал, почему не стоит делать ПДД госзаконом

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Вадим Рождественский рассказал, почему не стоит за правилами дорожного движения закреплять статус госзакона. Об этом сообщило «Радио 1».

    Он пояснил, что ПДД часто меняются. Если закрепить их на законодательном уровне, поправки принимать будет гораздо сложнее: на это потребуется больше времени.

    «Связанно это с тем, что должно пройти определенное количество чтений в Госдуме, потом уже поправки отправят президенту для подписи. И если будет необходимость оперативно внести какие-либо изменения, то это потребует определенного времени», — пояснил он.

    Ранее в России предложили ужесточить наказание для виновников серьезных аварий. В частности, при вынесении приговора по 264-й статье УК суд должен учитывать количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм.

    С такой инициативой в Госдуму обратились юридические компании и движение «Синие ведерки». В частности, за опасные ДТП, виновниками которых стали водители в алкогольном или наркотическом опьянении, они предложили добавить к основным санкциям штраф в размере от полутора до 3,5 миллионов рублей.

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