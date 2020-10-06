Эксперт рассказал, почему не стоит делать ПДД госзаконом

Он пояснил, что ПДД часто меняются. Если закрепить их на законодательном уровне, поправки принимать будет гораздо сложнее: на это потребуется больше времени.

«Связанно это с тем, что должно пройти определенное количество чтений в Госдуме, потом уже поправки отправят президенту для подписи. И если будет необходимость оперативно внести какие-либо изменения, то это потребует определенного времени», — пояснил он.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для виновников серьезных аварий. В частности, при вынесении приговора по 264-й статье УК суд должен учитывать количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм.

С такой инициативой в Госдуму обратились юридические компании и движение «Синие ведерки». В частности, за опасные ДТП, виновниками которых стали водители в алкогольном или наркотическом опьянении, они предложили добавить к основным санкциям штраф в размере от полутора до 3,5 миллионов рублей.