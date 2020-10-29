Эксперт рассказал о попытках Запада занизить роль проектов РФ в Арктике

Специалист заметил, что нередко на Западе появляются обвинительные тексты в отношении России, которую позиционируют как захватчицу Арктики.

«Россия действует в соответствии с договоренностями в рамках Арктического форума. Другое дело, что трактовка права во многом зависит от политических озабоченностей, преференций других стран», — обратил внимание Данилов.