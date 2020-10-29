Эксперт рассказал о попытках Запада занизить роль проектов РФ в Арктике
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов напомнил о попытках западных стран помешать России в освоении Арктического региона. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Специалист заметил, что нередко на Западе появляются обвинительные тексты в отношении России, которую позиционируют как захватчицу Арктики.
«Россия действует в соответствии с договоренностями в рамках Арктического форума. Другое дело, что трактовка права во многом зависит от политических озабоченностей, преференций других стран», — обратил внимание Данилов.