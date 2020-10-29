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    29 октября 2020, 20:14

    Эксперт рассказал о попытках Запада занизить роль проектов РФ в Арктике

    Артур Блянихов

    Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов напомнил о попытках западных стран помешать России в освоении Арктического региона. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Специалист заметил, что нередко на Западе появляются обвинительные тексты в отношении России, которую позиционируют как захватчицу Арктики.

    «Россия действует в соответствии с договоренностями в рамках Арктического форума. Другое дело, что трактовка права во многом зависит от политических озабоченностей, преференций других стран», — обратил внимание Данилов.