Эксперт рассказал о финансовом прессинге Ливана со стороны США

Эксперт по ближневосточной политике на условиях анонимности рассказал о финансовом прессинге Ливана со стороны США. Он напомнил, что два года назад страна попросила помощи у международного сообщества.

После этого осенью 2018 года прошла международная конференция «Кедр», в рамках которой ряд государств-доноров пообещали Ливану поддержку в размере 11 миллиардов долларов, информирует сайт NEWS.ru.

«Деньги, однако, в Ливан так и не поступили. Вместо этого США, следуя своей линии на „сдерживание Ирана“ и его союзников, решили свести свои давние счеты с ливанской „Хезболлой“ (политическая партия Ирана — прим. ред.). Для этого они применили мощный финансовый прессинг», — уточнил специалист.

По его словам, таким образом ливанская банковская система была парализована. По причине этого, не получив обещанной в Париже помощи, правительство премьер-министра Саада Харири ушло в отставку. Аналитик добавил, что руководство страны выдержало натиск. Выстоять удалось благодаря личному авторитету президента Мишеля Ауна.