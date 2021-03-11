Эксперт рассказал, когда начнется новая эскалация конфликта в Донбассе

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, когда начнется новая эскалация гражданской войны в Донбассе. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Баранец заметил, что украинские СМИ объявили о начале боевых действий. Оно назначено на 15 марта.

«А для того, чтобы прикрыть эту операцию, видимо, делается фальш-операция — подтягиваются войска к крымской границе. Однако главный вопрос в данной ситуации — как поведет себя Россия?» — отметил специалист.

По его мнению, российская армия вступит в защиту ЛНР и ДНР в случае массовой гибели местных жителей. При этом открытая помощь донбасским республикам вызовет очередной поток рестрикций со стороны Запада.

«Об этом Киев только и мечтает, так как потом и НАТО, и США, и Евросоюз будут кричать, что Россия вмешалась в конфликт», — добавил эксперт.