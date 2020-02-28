Эксперт рассказал, какую пользу может принести конституционная норма об уважении к труду

Эксперт полагает, что данная поправка побудит власть вспомнить и ценить труд ветеранов.

«Конституционная норма об уважении к людям труда должна обязательно стать поводом для серьезных материальных, а также системных действий со стороны государства», — заявила Починок.

Эксперт предложила также внести в Конституцию, что студенческие стипендии должны соответствовать прожиточному минимум. Как и размер оплаты труда, и регулярная индексация пенсий.