Эксперт рассказал, какую пользу может принести конституционная норма об уважении к труду
Наталья Починок, председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, в беседе с «Ридус» рассказала о пользе включения в Конституцию нормы об уважении к людям труда.
Эксперт полагает, что данная поправка побудит власть вспомнить и ценить труд ветеранов.
«Конституционная норма об уважении к людям труда должна обязательно стать поводом для серьезных материальных, а также системных действий со стороны государства», — заявила Починок.
Эксперт предложила также внести в Конституцию, что студенческие стипендии должны соответствовать прожиточному минимум. Как и размер оплаты труда, и регулярная индексация пенсий.