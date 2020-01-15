Эксперт рассказал, как вывести из тени рынок аренды жилья

Стасишин заявил, что государство сейчас не видит реальные объемы сдаваемого в аренду жилья. На данный момент объем жилья, которое в России сдают в аренду, оценивают в пять миллионов. Он поделился планами создания платформы для обязательной регистрации собственников, сдающих квартиры. По мнению властей, легализация этого рынка будет приносить в бюджет по 200 миллиардов рублей в год.

Кроме того, регистрация обеспечит безопасность сторон и позволит миграционной службе и МВД отслеживать, кто где проживает.

Константин Апрелев предложил на несколько лет сделать налог минимальным и этим вывести из тени рынок аренды жилья.

«Существующий налог сегодня воспринимается населением как несправедливый. Это первая причина, почему люди не платят этот налог. Нужно его понижать. Вывели сейчас из тени значительную часть людей, так называемых, самозанятых. Им предоставили достаточно небольшой налог для того, чтобы их, по крайней мере, всех подсчитать и учесть, — привел пример Апрелев. — Никто не мешает сделать то же самое и в сфере аренды недвижимости. Сделать ближайшие пять или десять лет налог минимальным. Это будет гарантироваться государством, именно это и позволит, наверное, людям выйти из тени и почувствовать себя комфортно, выплачивая небольшой, но справедливый налог. С моей точки зрения, это единственно верный путь. Безусловно, профессиональное сообщество заинтересовано, чтобы все сделки каким-то образом регистрировались. Только в этом случае можно защитить интересы сторон, участвующих в сделках. Не имея письменного договора, невозможно потом в суде адекватно защитить любую из сторон».

Отмечается, что платформу для регистрации арендодателей пока только разрабатывают