Эксперт рассказал, что означает «мирная передача власти» в США

В Америке принято, что проигравший кандидат звонит своему оппоненту и поздравляет его с победой. Именно это и называется «мирной передачей власти». Когда Трамп говорил, что этого не случится, он имел в виду не отказ уходить из Белого дома добровольно.

«Тут есть нюансы перевода: президент не собирается призывать людей на улицы, он лишь хочет бороться за то, чтобы голоса жителей страны были пересчитаны», — заключил Петров.