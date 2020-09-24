Эксперт рассказал, что означает «мирная передача власти» в США
Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров рассказал, что под «мирной передачей власти», о которой говорил Дональд Трамп, подразумевается вовсе не возможность военного переворота. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
В Америке принято, что проигравший кандидат звонит своему оппоненту и поздравляет его с победой. Именно это и называется «мирной передачей власти». Когда Трамп говорил, что этого не случится, он имел в виду не отказ уходить из Белого дома добровольно.
«Тут есть нюансы перевода: президент не собирается призывать людей на улицы, он лишь хочет бороться за то, чтобы голоса жителей страны были пересчитаны», — заключил Петров.