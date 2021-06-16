Эксперт рассказал, что нельзя есть президентам на переговорах

Проректор, доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов заявил, что у президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — есть ограничения по питанию на переговорах. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он пояснил, что главам государств запрещено есть любую еду, которая приготовлена не их личными поварами. Такое правило действует в целях безопасности.

«Но как будет организовано питание, решается уже по факту», — добавил Морозов.

Как будет организовано питание у Байдена и Путина, пока не известно.