Власть 22 января 2024, 13:32 Эксперт РАН Журавлева: выход Десантиса из президентской гонки говорит о прочных позициях Трампа

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Губернатор Флориды (США) Рон Десантис вышел из президентской гонки. Это говорит о прочных позициях Дональда Трампа внутри Республиканской партии, сообщила сотрудник Института международных отношений РАН Виктория Журавлева в беседе со «Звездой».

По словам эксперта, дальнейшее участие Десантиса в гонке будет пустой тратой времени. Плохие результаты на выборах могут пошатнуть его авторитет в штате, а Десантис все-таки хочет остаться губернатором.

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«Когда в гонке есть лидер, то все остальные принимают решение о выходе по мере истощения своих финансовых возможностей», — отметила Журавлева.