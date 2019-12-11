Эксперт прокомментировал возможность пустить российских журналистов на территорию Украины

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), предложил разрешить въезд российским журналистам хотя бы на пять дней, написали РИА «Новости».

«Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента Украины могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», — сказал украинский журналист.

Ранее Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину. Такое заявление он сделал во время «нормандского саммита» во Франции.

Юрий Светов удивился таким странным временным рамкам. По его мнению, это продолжает политику изоляции от России.

«А почему на пять дней? Сказал бы еще — на день… Если вы хотите иметь полноценную подачу информации о своей стране, тогда не надо создавать никаких препятствий. В украинском законодательстве есть положения, определяющие права и ответственность иностранного журналиста, работающего на Украине. Зачем что-то еще придумывать? Украинские власти в последние годы ставят задачу закрыться от России, разорвать все отношения, тогда такая логика понятна: мол, большое счастье, что они разрешают хотя бы пять дней там поработать…», — отметил журналист.

Также, по его мнению, слова Томиленко в данной ситуации мало что значат.

«Решение, как известно, там принимают другие люди — в первую очередь, Служба безопасности Украины, плюс им диктуют всякие националистические структуры. Поэтому пока, на мой взгляд, это сотрясение воздуха, не более», — резюмировал Юрий Светов.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Кроме этого, в стране также запрещена трансляция основных российских телеканалов.