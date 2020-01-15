Эксперт прокомментировал угрозы главы Госдепа «сдержать Россию» так же, как Иран

«В случае враждебных действий со стороны американцев, мы дадим жесткий и „приземляющий“ ответ», — заявил Коротченко.

По его мнению, убийство высокопоставленного военного станет катализатором конфликта между ядерными державами. Вашингтон не станет рисковать — уверен эксперт.

«Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьезный разговор, с Россией подобные штуки не проходят», — заметил он.

Также Коротченко добавил, что на территории России невозможна такая операция, как атака ударным беспилотником, жертвой которого пал Сулеймани.

«Любой иностранный военный объект, незаконно находящийся в воздушном пространстве России, будет уничтожен после идентификации и установления, что это военный объект и он выполняет военную миссию, — пояснил эксперт. — Россия располагает достаточно эффективной системой воздушно-космической обороны, она активно насыщается вооружениями».

Но, конечно, США попытаются влиять на Россию и Китай иными способами: «политическими, военно-стратегическими, экономическими, методами дестабилизации ситуации внутри наших стран» — добавил Коротченко.

«США теряют свои позиции в мире, они пытаются удержать за собой роль лидера однополярного мира. Но однополярная модель на сегодня не может быть моделью устойчивого развития. Россия и Китай — самодостаточные центры», — сделал вывод эксперт.