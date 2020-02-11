Эксперт прокомментировал смену главы офиса Зеленского

Охрименко рассказал, что при формировании первой команды Зеленский понимал, что «будет потом ее переформатировать».

«Приближенной фигурой к Зеленскому является Андрей Ермак. Многие геополитические решения принимаются по его совету. Сегодня Зеленский посмотрел на то, как работает Богдан. И понял, что сейчас Ермак ему более удобен и назначил его», — объяснил эксперт.

Также Охрименко уверен, что «Богдан понимал, что он фигура временная», и «как надолго пришел Ермак, тоже вопрос».