Эксперт прокомментировал предстоящие консультации в Москве с участием Баку и Еревана

«Думаю, что переговоры в Москве могут, безусловно, остановить войну. Как минимум, сделать перемирие достаточно длительным, которое потом может перерасти и в мир», — предположил доктор исторических наук.

По его словам, в этом вопросе многое зависит от того, насколько настойчивой будет позиция России в отношении Армении и Азербайджана. По мнению специалиста, она может быть более жесткой и упрямой. Он выразил уверенность, что Баку и Ереван никогда не перейдут к перемирию, если они будут предоставлены сами себе без сильной и жесткой позиции Москвы.