Эксперт предупредил о возможном продолжении политики Турции по экспансии

«В случае такого развития событий, Турция воспользуется коридором к Каспию. Об этом говорит последовательная и настойчивая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что продвижение интересов Турции идет по многим направлениям, в частности в Восточном Средиземноморье, Ливии и Сирии, а сейчас в конфликте Азербайджана и Армении. В случае развития, по мнению Долгова, эта ситуация будет угрозой для Южного Кавказа, поскольку экспансионистская политика Анкары продолжится.