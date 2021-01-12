Эксперт предсказал усиление русофобской политики при Байдене

По словам Ордуханяна, все назначения на европейском и в особенности на российском направлениях будут подчинены исключительно русофобской политике, которая при президентстве Джо Байдена только усилится.

Американист добавил, что с приходом Бернса в ЦРУ связи Вашингтона с иностранными агентами будут расширяться. Соответственно, у российской оппозиции неожиданно будут появляться деньги на «широчайшую антироссийскую и русофобскую деятельность».