facebook_pixel
    12 января 2021, 11:44

    Эксперт предсказал усиление русофобской политики при Байдене

    Артур Блянихов

    Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал выдвижение бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По словам Ордуханяна, все назначения на европейском и в особенности на российском направлениях будут подчинены исключительно русофобской политике, которая при президентстве Джо Байдена только усилится.

    Американист добавил, что с приходом Бернса в ЦРУ связи Вашингтона с иностранными агентами будут расширяться. Соответственно, у российской оппозиции неожиданно будут появляться деньги на «широчайшую антироссийскую и русофобскую деятельность».