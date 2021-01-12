Эксперт предсказал усиление русофобской политики при Байдене
Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал выдвижение бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Специалиста процитировало РИА ФАН.
По словам Ордуханяна, все назначения на европейском и в особенности на российском направлениях будут подчинены исключительно русофобской политике, которая при президентстве Джо Байдена только усилится.
Американист добавил, что с приходом Бернса в ЦРУ связи Вашингтона с иностранными агентами будут расширяться. Соответственно, у российской оппозиции неожиданно будут появляться деньги на «широчайшую антироссийскую и русофобскую деятельность».